Golf come un proiettile impazzito fa strike delle auto in sosta: terrore nel centro di Milano FOTO

Spaventoso incidente stradale sabato mattina all'alba in viale Abruzzi, nel cuore di Milano. Una Volkswagen Golf sportiva di colore nero, probabilmente che viaggiava a forte velocità, si è schiantata contro le auto in sosta lungo la strada, proseguendo la sue folle corsa e facendo un'inversione ad U. Risultato: almeno 5 auto, che erano posteggiate regolarmente, distrutte. Tra queste ad avere la peggio una Nissan Qasquai, una Mercedes e una Renault Clio.

Per fortuna lo schianto è avvenuto di mattina presto con il marciapiede ancora vuoto, perchè un Suv centrato dall'auto impazzita è volato come un proiettile nella zona pedonale e avrebbe potuto investire in pieno i pedoni in transito.

Sul posto fino a metà mattina per i rilievi di rito la polizia locale di Milano: traffico rallentato in zona e tantissimi curiosi in strada, richiamati anche dal grande botto dello schianto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Dicembre 2021, 13:09

