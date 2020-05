Un'auto parcheggiata nel bel mezzo delle strisce pedonali e un cartello choc a Milano . "". Questo il foglio di carta, come scoperto da Leggo , appiccicato sul parabrezza dell'Audi A4 bianca lasciata posteggiata in mezzo al passaggio pedonale di via Amedeo d'Aosta in zona Città studi a Milano L'auto impediva il transito ai pedoni, soprattutto a disabili e passeggini. Così un residente della zona ha pensato bene di scrivere al maleducato automobilista un messaggio decisamente esplicito. In questi giorni a Milano , complice la fase 2, le aree di posteggio residenziale sono ancora senza controllo, visto che durante il lockdown il sindaco di Milano aveva reso libera la sosta senza pagamento. Ma da questo a posteggiare l'auto sulle strisce pedonali ce ne passa....