Smonta auto rubate nel capannone: arrestato 43enne romeno

I carabinieri di Seregno sono arrivati all'improvviso nel capannone in Brianza, a Seveso, grazie anche alla segnalazione di un cittadino. Qui hanno sorpreso un 43enne romeno ma residente in zona da anni mentre smontava una macchina. L'uomo è stato arrestato per riciclaggio e installazione di apparecchiature atte a intercettare e impedire comunicazioni.

I carabinieri l'hanno sorpreso mentre smontava 12 auto - già prive di molte componenti (parti elettroniche, fanali, paraurti) - risultate rubate a Milano e in Brianza, tra fine novembre e inizio dicembre.

All'arrivo dei militari, il 43enne, che inizialmente ha detto di essere semplicemente il custode del capannone dotato di sistema di video sorveglianza, era intento a smontare un'auto. Nella struttura sono stati trovati anche tre inibitori di radiofrequenza, i cosiddetti 'jammer'.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 18:28