Auto passa col rosso, maxi incidente a Milano: cinque ragazzi feriti, uno è grave

Incidente a Milano nella notte: un'auto che è passata con il semaforo rosso ha causato un maxi schianto che ha coinvolto altre tre vetture, causando il ferimento di cinque giovani.

I giovani feriti hanno tra i 17 e i 24 anni: il più grave, un 19enne, è stato portato in codice rosso al San Raffaele. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30 della notte tra viale Lombardia e via Porpora. L'incidente ha coinvolto in tutto quattro vetture, di cui una parcheggiata in strada. Gli altri ragazzi feriti sono stati portati in ambulanza al Policlinico, al Fatebenefratelli e al Niguarda.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 10:06

