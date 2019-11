Auto della Finanza sbaglia strada e finisce incastrata nelle rotaie: tram bloccati FOTO

Un'auto della Guardia di Finanza è rimasta incastrata sui binari del tram all'altezza di via Legnano, a Milano , dopo aver imboccato la corsia sbagliata. È accaduto alle 8.30, la vettura della Guardia di Finanza ha percorso un tratto di diversi metri prima di incagliarsi.Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, i militari non erano impegnati in un inseguimento, si tratterebbe di un errore dell'autista che pensava di entrare in una corsia preferenziale. Inevitabili i problemi alla circolazione dei tram, che hanno accumulato un ritardo di almeno 20 minuti per consentire la. Notevoli disagi per i passeggeri, proprio nell'ora di punta in cui molti si stavano recando al lavoro.