Auto si schianta contro un albero nella notte: morto un 21enne, grave l'amico

Tragedia nella notte sulle strade milanesi. Un'auto ha sbandato, schiantandosi contro un albero e finendo nei campi a bordo carreggiata. Morto sul colpo un ragazzo di 21 anni.

Il dramma si è consumato intorno alle 4 sulla provinciale 104, nel territorio comunale di Truccazzano (Milano). L'auto una Ford Fiesta con a bordo un 21enne di Cassano d'Adda e un suo amico 29enne, residente nello stesso paese, è finita fuori strada ribaltandosi più volte.

I ragazzi sono stati soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche del 118 e trasportati in ospedale: il 29enne in codice giallo al San Gerardo, è grave, ma fuori pericolo, mentre per il 21enne, trasportato al San Raffaele di Milano, è stato subito constato il decesso a causa delle gravissime ferite riportate.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della tenenza di Cassano d'Adda, che stanno ricostruendo le cause del tragico incidente. Stando ai primi accertamenti, sembra non ci siano altri veicoli coinvolti nello schianto. È verosimile che il guidatore abbia perso il controllo della Fiesta per l'alta velocità o per un colpo di sonno.

