Infila auricolare nell'orecchio per il quiz della patente, operazione chirurgica per rimuoverlo

Aveva pagato 1.800 euro per farsi suggerire, via cellulare, le risposte dei quiz per la patente di guida ma è stato scoperto e ora è stato denunciato per tentata truffa aggravata. A barare è stato un ragazzo di 24 anni, originario della Nigeria, che l'altro ieri si è presentato alla Motorizzazione civile di via Cilea, a Milano, per sostenere l'esame con un auricolare nell'orecchio.

Leggi anche > Milano, in albergo con tre chili di hashish: arrestato 27enne

I commissari, però, hanno notato che il giovane aveva un piccolo auricolare all'orecchio durante la prova scritta a risposta multipla, da lui per altro superata con il massimo punteggio. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che hanno perquisito il candidato: gli hanno trovato un telefono cellulare nascosto negli indumenti intimi, un apparecchio ricetrasmittente celato in una tasca artigianale creata all'interno di una maglia e anche un auricolare wireless nell'orecchio destro, posizionato talmente in profondità da richiedere, per la sua estrazione, l'intervento dei medici dell'ospedale Sacco.

Il 24enne ha così spiegato di aver ricevuto gli strumenti in suo possesso da alcune persone albanesi di cui non ha saputo indicare l'identità, con cui aveva pattuito il pagamento di 1.800 euro e coi quali era in collegamento telefonico durante l'esame, per ricevere le risposte esatte dopo aver sussurrato le domande. Cellulare ed apparecchiature sottoposte a sequestro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA