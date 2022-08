Milano, Audi sbanda e vola sulla pista ciclabile: tragedia sfiorata al Parco Sempione

di Redazione web

Tragedia sfiorata all'alba nel cuore di Milano. Un'Audi di colore verde è sbandata nella curva maledetta tra viale Byron e viale Elvezia, letteralmente volando sulla pista ciclopedonale che costeggia il parco Sempione, solitamente molto frequentata dai runner milanesi. L'incidente spettacolare è avvenuto all'alba di oggi venerdì 26 agosto, forse a causa dell'alta velocità o di un attimo di distrazione del conducente. Non si registrano feriti gravi e fortuna ha voluto che nel momento in cui l'auto volava sulla pista ciclabile non ci fosse nessun pedone o nessuna persona in bici, altrimenti sarebbe stata travolta in pieno.

INCIDENTE IN AUTO NEL CUORE DI MILANO

L'Audi nuova di zecca ha subito gravi danni nell'impatto col cordolo dell'area verde, nell'impatto si è staccata la ruota anteriore destra della vettura. Non è la prima volta che accadono incidenti in quella curva maledetta al parco Sempione. Ad inizio mese un'altra auto era volata fuori strada nello stesso punto. Sul posto per i rilievi di rito la polizia locale di Milano. Solo a metà mattinata il mezzo è stato rimosso e la pista ciclabile è tornata percorribile.

#Milano Audi sbanda e vola sulla pista ciclabile, tragedia sfiorata all'alba nel cuore di #milano https://t.co/G2ddrRnYfo — Leggo (@leggoit) August 26, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Agosto 2022, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA