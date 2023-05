Attrice sfugge alla violenza sessuale mentre cammina sull'argine: si è difesa con una pietra e una bottiglia. Preso l'aggressore 23enne

Un giovane di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale per aver aggredito una donna che stava camminando lungo l'argine del Po, a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, e che si era difesa con una pietra e una bottiglia riuscendo a fuggire.

Tenta la violenza sessuale, ma la vittima si difende

Il tentato stupro risale a circa tre mesi fa e la donna, un'attrice di passaggio nella zona, era arrivata ancora sanguinante e sotto choc a un circolo sportivo, dove aveva chiesto aiuto.

Quindi era riuscita a descrivere nei dettagli l'aggressore che ieri è stato arrestato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Parma. In carcere è finito un italiano, pregiudicato e senza fissa dimora.

Le indagini

I militari hanno così acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona dalle quali è stato possibile

vedere il passaggio a piedi della vittima e, poco dopo, dell'aggressore che era vestito esattamente come era stato descritto.

Dopo aver esaminato tutte le telecamere pubbliche e private della città, ricostruendo tutti movimenti effettuati dall'uomo prima dell'aggressione. L'uomo, attraverso le operazioni bancarie svolte, è stato identificato in un 23enne senza fissa dimora, che era solito frequentare Casalmaggiore dove sono presenti alcuni suoi parenti. A quel punto, i carabinieri hanno preparato un fascicolo fotografico che hanno poi mostrato alla vittima che, senza alcun dubbio, ha

individuato proprio lui come l'autore dell'aggressione.

Arrestato

Ricostruiti i fatti, i carabinieri hanno comunicato l'esito all'autorità giudiziaria e il gip del tribunale di Cremona ha emesso nei confronti del 23enne la misura della custodia cautelare in carcere, evidenziando l'insidiosità della condotta, ritenuta particolarmente violenta, e la sua incapacità di autocontrollo che rendevano concreto il pericolo di commissione di reati della stessa indole.

Le ricerche non sono state facili tenuto conto che non ha un luogo di residenza. Sapevano che era solito girare a Parma, dove era stato controllato presso la stazione ferroviaria insieme ad altre persone. Quindi, per alcuni giorni, sono andati alla stazione ferroviaria di Parma in forze. Ieri il blitz e l'arresto.

