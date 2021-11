Fontana operato: il presidente della Regione Lombardia in convalescenza

Milano, piccolo intervento chirurgico programmato per Attilio Fontana. Il presidente della Regione Lombardia è ora in convalescenza ma conta di essere in Consiglio regionale già mercoledì prossimo.

Lo ha comunicato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, durante la seduta dedicata al voto degli emendamenti alla riforma alla sanità. L'intervento a cui si è sottoposto Attilio Fontana è avvenuto sabato scorso e prevede qualche giorno di convalescenza, ma il presidente di Regione Lombardia conta di essere presente mercoledì per la votazione del testo finale in Aula.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 15:42

