Attilio Fini, ex campione di sciabola 93enne disarma un ladro che voleva rapinarlo: «Gli ho dato un cazzotto e uno spintone»

In piazza De Agostini a Milano, Attilio Fini, classe 1930, si è trovato faccia a faccia con un uomo armato di pistola che gli ha intimato di consegnare soldi e orologio. La reazione di Fini è stata fulminea: ha risposto con un deciso pugno in faccia, seguito da un colpo alla mano dell'aggressore che ha fatto volare la pistola, e infine uno spintone che ha intrappolato l'uomo tra alcuni motorini.

La vittima è un ex atleta olimpico di sciabola e allenatore della nazionale italiana di scherma più decorata di sempre, con 21 medaglie olimpiche conquistate in 25 anni. Il suo passato lo ha aiutato, la tecnica utilizzata deriva proprio dalla disciplina olimpica, racconta Attilio Fini al Corriere.

La difesa dall'aggressione come un incontro di sciabola

Come descrive al cronista, è stato «un attacco sul tempo dell’avversario. Come nella sciabola, quando devi bruciare il rivale sullo scatto. Il mio passato mi ha aiutato: in pedana servono decisione e riflessi».

Si è scoperto che l'assalitore, un algerino, era ricercato nel suo Paese per omicidio. Il 93enne ha dichiarato di non aver provato paura durante l'aggressione, affermando che l'azione è stata improvvisa e che ha agito istintivamente: «Ora, a mente fredda, dico invece che ho corso un bel rischio. Però la reazione nella mia testa è stata chiara: i soldi non te li do. E nemmeno l’orologio». I familiari gli hanno detto che non doveva rischiare, ma l'uomo «rifarebbe tutto» e ha lanciato un'accusa: «In giro c’è troppa cattiveria. E c’è un problema di sicurezza: un tempo esistevano i vigili di quartiere, oggi per difenderti devi arrangiarti da solo. Se ci riesci».

