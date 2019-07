Atm e Trenord, via al biglietto unico

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

Siglato l'accordo: il nuovo biglietto che dal 15 euro costa 2 euro farà viaggiare sui mezzi pubblici cittadini (metropolitana, bus, tram) ma anche sul Passante e sui convogli regionali Trenord da e per tutti i Comuni della Città Metropolitana e della provincia di Monza-Brianza. In tutto, 213 Comuni della Lombardia, ovvero oltre 4 milioni di persone, e migliaia e migliaia di pendolari che ogni giorno, per lavoro o per studio, utilizzano il trasporto pubblico. E che adesso potranno usare un solo abbonamento per spostarsi su gomma, su ferro e in metropolitana. «È la svolta epocale», secondo l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. È il tassello che mancava per completare la rivoluzione della mobilità grazie allo Stibm (Sistema tariffario integrato del bacino di mobilità) che prevede una tariffa unica per i mezzi Atm e i convogli Trenord.I biglietti Atm acquistati prima del 15 luglio possono essere utilizzati entro 90 giorni e cioè fino al 12 ottobre 2019. E gli abbonamenti emessi prima del 15 possono saranno validi fino alla scadenza. Per quanto riguarda i ticket verdi delle ferrovie (il cui costo è stato congelato dalla Regione senza nemmeno il ritocco Istat) rimarranno, ma i viaggiatori potranno decidere, in base alla loro convenienza, se optare o meno per il nuovo titolo di viaggio integrato Atm. Il conto alla rovescia è iniziato quando mancano soltanto sette giorni al via.Adesso, dopo aver ridisegnato le tariffe e varato le agevolazioni, collegate al biglietto a 2 euro (valido 90 minuti dalla prima convalida), è partita la massiccia campagna di comunicazione sugli autobus, all'interno delle stazioni del metrò, a bordo dei treni. Il cuore dell'informazione è una speciale sezione sul sito di Atm (nuovosistematariffario.atm.it) dove si spiega il piano che cambia il modo di viaggiare nella Città Metropolitana e nella provincia di Monza-Brianza. C'è già anche l'immagine del nuovo ticket Atm: i colori sono gli stessi (bianco con il logo dell'azienda), ma le scritte sono diverse e molto chiare per facilitare gli utenti.riproduzione riservata ®