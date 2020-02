Atm, passeggeri giù sulla metro: - 40%

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 11:32

Nessun passo indietro. Nessuna riduzione del servizio, ad esclusione dei servizi per le scuole, chiuse dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La parola d’ordine peral tempo del coronavirus rimane “”. La logica resta quella di trasmettere serenità ai cittadini: il servizio non cambia, perché la vita quotidiana rimane la stessa. «Assolutamente nessuna rimodulazione», ha voluto sottolineare l’assessore alla Mobilità del Comune,. «Dal primo giorno di questa emergenza sanitaria, abbiamo lavorato con Atm per garantire il servizio abituale nonostante ci siano lavoratori assenti perché vengono dalle aree colpite. Atm mette in campo tutte le sue capacità e credo che questo sia qualcosa di dovuto alla città in questo momento di particolare difficoltà».Il messaggio di tranquillità non è stato però preso proprio alla lettera dai cittadini milanesi. Dalle registrazioni che l’azienda ha fatto eseguire in alcune stazioni della metropolitana, ritenute indicative, è infatti risultato che l’afflusso ai tornelli ha fatto segnare un. Un dato determinato di certo in parte all’assenza di studenti, in parte dallo smart working, in parte dai timori di contagio.«È un primo dato esplorativo, fatto su alcune campionature dei tornelli della metropolitana», ha spiegato Granelli, che ha quindi risposto a chi, come le opposizioni di Palazzo Marino, ha chiesto a gran voce laper favorire l’uso della macchina, invece che utilizzare i mezzi pubblici, potenziali luoghi di contagio. «Penso che in questa situazione molto delicata, ognuno debba fare il proprio mestiere - ha detto -. Io faccio l’assessore alla Mobilità del Comune e mi aspetto indicazioni da chi è competente sulla salute dei cittadini, quindi dalla Regione. Se le misure regionali per contrastare il coronavirus non dicono che il trasporto pubblico è fonte di contagio, allora questo continua a funzionare. Anzi, stiamo facendo di tutto per farlo funzionare al meglio. Quindi non c’è bisogno di sospendere Area B o Area C».