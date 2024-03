​​Atelier VM celebra i suoi primi 25 anni di attività attraverso la mostra e il libro Due Nomadi Gold

Dal gioiello poetico al design esperienziale. Atelier VM, laboratorio orafo e marchio milanese ormai riconosciuto a livello internazionale, fondato dalle designer Marta Caffarelli e Viola Naj-Oleari, celebra i suoi primi venticinque anni di attività con un libro edito da Corraini Edizioni e una retrospettiva a cura di Milovan Farronato, nelle stanze di un antico palazzo in Via Cesare Correnti 14 a Milano, in calendario da oggi al 24 marzo prossimo.

Più che un punto d’arrivo, le iniziative servono da spunto di riflessione per una nuova partenza, gioiosa condivisione di un progetto in continuo divenire con tutti quelli che negli anni hanno partecipato all’opera di Atelier VM, al crocevia tra arte, design e imprenditoria.

Tre testi critici, inevitabilmente dei resoconti poetico- affettivi, data la natura del progetto Atelier VM, a firma di altrettanti curatori e una conversazione approfondita con le due fondatrici - costituiscono il corpo centrale della pubblicazione, che annovera anche testimonianze, materiali d’archivio, disegni, schizzi e un importante corredo fotografico.

