AstraZeneca, la Lombardia riparte da domani: come funzionerà la vaccinazione

“Come comunicato da Aifa, le inoculazioni con i vaccini Astrazeneca potranno riprendere a partire da domani alle 15. Pertanto tutti i soggetti che hanno ricevuto la convocazione per venerdì 19 marzo, dopo le 15, sono confermati. Sono invece annullati quelli fissati prima di questo orario che saranno ricalendarizzati insieme agli oltre 30.000 a cui era stato cancellato l’appuntamento per via della sospensione cautelare”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, dopo il via libera di Ema al vaccino AstraZeneca in seguito alla sospensione cautelativa, con un vero e proprio appello alla popolazione e spiegando che la Lombardia aveva calendarizzato circa 12.000 vaccinazioni al giorno con AstraZeneca.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 19:33

