AS Velasca e Le Coq Sportif hanno presentato le maglie per la stagione 2022/23, realizzate da Nada Pivetta

Dopo aver vissuto il sogno di accarezzare il manto erboso dello Stadio Penzo per giocare un’amichevole di lusso con la selezione della Squadra Diaspora, in sostituzione al Mondiale in Qatar, l’A.S. Velasca si è rifugiata nei dedali della Milano nascosta per la presentazione delle sue nuove casacche artistiche disegnate dalla scultrice meneghina Nada Pivetta. Mettere in rilievo dei luoghi nascosti della città di Milano è diventata una delle consuetudini del Velasca.

Questa volta la presentazione si è svolta sotto la fontana della Piazza Grandi, una piazza che dall’alto ricorda la sagoma della torre Velasca, simbolo del club. Cullati dalla musica sperimentale dell’artistica franco-britannico Arden Day, il Velasca ha proposto una visita guidata tra le mura di questo gigantesco bunker costruito nel 1936. I disegni a matita di Nada Pivetta contrastavano il grigiore delle pareti in cemento armato.

Mentre le nuove maglie, appese a delle grucce di ferro, erano mosse dai numerosi appassionati di arte e di calcio. Dal Calcio Totale all’Arte Totale Se la precedente maglia blu, sempre disegnata da Nada Pivetta per Le Coq Sportif e AS Velasca, celebrava la vittoria dell’Italia al Mondiale del 1982, questa volta l’artista meneghina prende spunto non solo dalla figura mitologica di Icaro, ma anche dall’Ajax dei primi anni '70 che vestiva proprio Le Coq Sportif.

Un salto nel passato: il logo di Le Coq Sportif riprende eccezionalmente il rosso e il bianco del 1973, mentre l’A.S. Velasca offre un nuovo scudetto stilizzato e lenticolare che passa dal bianco al rosso. La maglia casalinga si declina in tre versioni differenti con dei tagli e un colletto bianco. Mentre la maglia bianca, minimalista, plasma la maglia AWAY dell’Ajax del 1973 con la toppa del club lenticolare e centrata sul torace. In edizione limitata e numerata (200 maglie casalinghe/200 maglie trasferta), la vendita delle maglie permette al Velasca di sviluppare il suo laboratorio creativo e, nel suo piccolo, di farci sognare in grande. Le maglie sono disponibili sul sito del club.

