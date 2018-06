Milano - Francesco Lucci, 39 anni, noto ultras della Curva Sud del Milan, è stato arrestato ieri in flagranza di reato per estorsione dagli agenti della Digos di Milano. Insieme a lui, che già in passato è stato sottoposto a Daspo e affidamento in prova ai servizi sociali per reati legati alla militanza da ultras, tra cui risse e lesioni, è stata arrestata anche la moglie, Irene Fasciano, di 35 anni.



Sono indagati entrambi per aver tentato di estorcere denaro al datore di lavoro della donna, il titolare di un negozio di prodotti tessili. La vittima ha raccontato alla polizia che Lucci si è presentato nel suo negozio insieme alla moglie, qualche settimana fa, minacciando di morte davanti a testimoni lui e la sua famiglia per una lettera di richiamo arrivata alla moglie.

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..