Milano, in auto con un arsenale nascosto nel bagagliaio: nei guai un meccanico

Martedì sera la Polizia ha arrestato a Milano un italiano di 50 anni, con precedenti di polizia, per porto e detenzione illecito di armi da guerra e detenzione di armi clandestine. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante l'attività di controllo del territorio in via Comasina verso le ore 23, hanno notato un'auto che circolava con targa di prova e quindi, insospettiti, l'hanno fermata per un controllo.

L'uomo ha riferito ai poliziotti di essere un meccanico che, pur in tarda serata, stava provando la vettura. A seguito di perquisizione dell'auto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile che, all'interno del portabagagli, hanno rinvenuto un arsenale di armi e munizioni: 5 Kalashnikov AK 47, un fucile d'assalto, 3 pistole, 6 granate, 800 munizioni di diverso tipo e calibro e un manganello telescopico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 18:38

