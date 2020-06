Area C e soste, dal 15 giugno tornano le multe

La Fase 3 coinvolge anche le strade milanesi. Area C e sosta gratis fino al 14 giugno, stop a oltranza per Area B, mentre ritorna il divieto di circolazione nelle Ztl. E Trenord garantisce il 100% del posti a sedere.

ZTL E AREA C Le prime telecamere ad accendersi e a multare oggi, spente dal 13 marzo, sono quelle che regolamentano l’accesso nelle Zone a traffico limitato. Attivi anche i dissuasori mobili delle aree pedonali. Rimane però l’accesso libero per i «veicoli utilizzati da medici, operatori sanitari, farmacisti». Poi, dal 15 giugno sarà la volta di Area C. «La riaccensione – secondo l’ordinanza dal sindaco Giuseppe Sala – è sostenibile, seppur lo stato ancora di mobilità anomala, perché Area C è un provvedimento che riguarda una porzione circoscritta di Milano, con un’ampia offerta di mobilità alternativa». AREA B Area B, ovvero la Ztl off limits ai diesel, che riguarda più o meno l’intera città, è invece sospesa a tempo indeterminato. Il Comune riattiverà i varchi in base alla future norme che regolamentano il trasporto pubblico. «Lo stop di Area B consente spostamenti su grandi distanze a chi, anche a causa della ridotta capacità dei mezzi pubblici, si muove con il proprio mezzo», ha spiegato Sala.

SOSTA STRISCE BLU E GIALLE È prorogata fino al 14 giugno, in tutta Milano, la sosta libera e gratuita negli spazi dei residenti e in quelli a pagamento. Poi, dal 15 giugno all’interno della Cerchia dei Navigli le strisce gialle tornano ad essere riservate ai residenti e sulle blu si pagherà. Resta però ancora libero il parcheggio negli ambiti periferici, all’esterno della cerchia della 90-91.

TRENORD Da oggi Trenord garantisce il 100% dei posti, come nell’era pre-Covid: ogni giorno circa 1 milione di sedili grazie al potenziamento delle corse con più affluenza. Sull’App Trenord è sempre possibile verificare il riempimento dei convogli. Ritorna anche il Malpensa Express da Milano Cadorna ogni 30 minuti (107 corse ogni giorno). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 07:15

