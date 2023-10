Milano, Area C diventa più cara e i parcheggi più “corti”

di Simona Romanò

Rincaro di Area C e tetto di 2 ore massimo per la sosta a pagamento in centro a Milano. Al via oggi i “ritocchi” alle misure per ridurre il traffico auto e l’inquinamento.

PIÙ CARA Il ticket di Area C passa da 5 a 7,50 euro, mentre quello per i veicoli di servizio aumenta da 3 a 4,50 euro. I biglietti cartacei ancora in circolazione saranno attivabili solo online (entro il 29 ottobre 2024), senza alcun sovrapprezzo. Per quanto riguarda i residenti, per tutto il 2023, a partire dal 43esimo ingresso, pagheranno 3 euro. Dal 2024, invece, avranno a disposizione 50 transiti gratuiti annuali.

PAGAMENTI SOSPESI Per aggiornare i sistemi informatici, visto l’entrata in vigore della nuova tariffa, oggi sono sospesi l’acquisto e l’attivazione dei ticket Area C sui canali on line, sms, ricevitorie LISPay e Mooney, bancomat di banca Intesa San Paolo e parcometri in strada. Mentre non subiscono interruzioni u canali di pagamento Telepass, Bloomfleet, Unipoltech, PayPal e Rid. Nessun problema per i transiti di oggi: chi oltrepasserà i varchi di Area C potrà mettersi in regola con il pagamento entro la mezzanotte di domani.

SOSTA MAX DUE ORE Nella Cerchia dei Bastioni, da mercoledì 1° novembre, tutti i giorni tra le 8 e le 19, si può posteggiare sulle strisce blu solo per due ore consecutive, senza possibilità di ulteriore estensione, così da incentivare la rotazione e disincentivare l’uso prolungato dell’automobile per gli spostamenti cittadini. Fanno eccezione solo le categorie dei veicoli già esentate dal pagamento, come ad esempio, i residenti. Dopo le 19 e fino alle 24, la sosta rimane a pagamento per le prime due ore ed è possibile sostare gratuitamente per le successive. Senza limiti d’orario e gratuite, invece, rimangono le strisce di notte, ovvero tra le 24 e le 8 del giorno successivo. Atm sta cambiando i cartelli e a provveduto al reset del sistema così da garantire una corretta informazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 00:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA