Milano, Apritimoda. Un weekend alla scoperta di atelier e artigiani che fanno bella la moda

«È un progetto nato dall’amore». Non ha dubbi Cinzia Sasso, giornalista, a definire la genesi di Apritimoda, di cui è ideatrice, ovvero i due giorni di porte aperte di atelier, aziende, manifatture, botteghe artigiane ma anche sartorie teatrali in tutta Italia. Apritimoda bussa in casa di cento spazi sabato 22 e domenica 23 ottobre, invitando a scoprire la quintessenza del made in Italy. «Sono innamorata pazza dell’Italia e delle cose belle che si fanno solo qui. Così nel 2016 ho pensato “perché la gente comune non può toccare in modo reale il made in Italy, dove nasce la moda?”. Tutto il mondo sa dove è l’Italia cosa fa e tutti vorrebbero essere come noi. Siamo i più bravi a fare cose belle e fatte bene. Così proposi al presidente Camera Moda italiana Carlo Capasa l’idea e lui mi disse... “falla tu”».

ORGOGLIO ITALIA Conferma il presidente Capasa, che spiega: «Apritimoda è un viaggio nel cuore della manifattura italiana per scoprire come si realizzano vestiti, tessuti, accessori che forse diamo per scontati. Eppure siamo gli unici al mondo ad avere una filiera verticale, gli unici per esempio a passare dall’animale alla borsa, dal colore al tessuto. Lo fanno anche i cinesi, ma con un prodotto più standard e meno artigianale. Noi, grazie ai nostri distretti e ai nostri artigiani/artisti siamo flessibili e creativi, passiamo in poche ore dall’idea alla sua realizzazione. Qualità che tutto il mondo ci invidia. Lavori che affondano nel saper fare italiano, nel Rinascimento».

CENTO SPAZI APERTI Nel fine settimana il racconto della moda si dipanerà dal Piemonte alla Sicilia. Tutte le visite sono gratuite. «Siamo partiti nel 2017 solo con Milano e 15 aziende: fu boom di 15mila visitatori. Nel 2022 siamo un mosaico italiano con tessere che si compongono». Lo sguardo è allargato all’Italia tutta e «magari può essere occasione per un fine settimana in una città o in una regione». Per esempio in Friuli dove si realizzano le furlane Lis Furlanis, Gonars (Ud), le babbucce in velluto tanto di moda e che piacciono alle “sciure” milanesi ai vip («le aveva ai piedi di George Clooney al suo matrimonio»). O al cappellificio Cervo a Sagliano Micca (Bi), o a osservare l’arte delle ultime merlettaie di Burano: lavorano in sette intorno allo stesso pezzo. Il distretto di Cadore per gli occhiali, la maestria della sartoria maschile napoletana, dalle camicie alle cravatte, fino al guantificio Omega, che dal rione Sanità spedisce i suoi accessori sulla Quinta strada di New York.

MILANO E LOMBARDIA In Lombardia sono 29 le realtà che aprono, di cui 19 a Milano. Dagli atelier delle grandi maison, ai musei e fondazioni dedicati alla filiera della moda, dai piccoli laboratori artigianali alle boutique del Quadrilatero agli abiti teatrali. A Milano e dintorni tra gli altri si potrà visitare Armani, Serapian, Lineapelle, Pino Grasso Ricami, Osti ricami, Curiel, Brunello Cucinelli, Alberta Ferretti, Santoni, Cilento 1780 (boutique fresca di apertura), l’ombrellificio Maglia, Moncler, Doucal’s, Piacenza Cashmere, sartoria Domenico Caraceni. E fuori Milano Dolce&Gabbana Gioielli, Aspesi, la tessitura Bregnano nel Comasco, con telai a mano in legno. Apritimoda si è arricchito di 5 podcast su vari argomenti. Il sogno? «Far diventare gli artigiani della moda “di moda” come gli chef», sorride Sasso. «Sono mestieri che faticano a trovare addetti. Ci piacerebbe che, anche grazie ad ApritiModa, diventassero attraenti, così com’è successo da quando i cuochi si sono trasformati in chef».

Tutte le visite sono su prenotazione obbligatoria sul sito www.apritimoda.it.

