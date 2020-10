Apre un nuovo Ten Restaurant a Milano in zona Porta Nuova: prende il posto dell'ex locale di Del Piero

Dopo l’apertura dello scorso febbraio in Via Tito Livio 4, mercoledì 28 ottobre ha aperto un nuovo Ten Restaurant in Viale Monte Grappa 10, Milano. Il locale prende il posto dell’ex N10 di Alessandro Del Piero, chiuso da alcune settimane. Il Gruppo Hi Food, con i marchi Ten Restaurant, California Bakery, Al Mare by TEN e Pasticceria Svizzera 1910, già presente in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto e Sardegna, subito dopo il lockdown ha portato avanti l’ambizioso programma di crescita ed espansione, impostato e avviato prima dell’arrivo della pandemia.

Fra giugno 2020 e la fine dell’anno arriverà a 10 nuove aperture, fra alberghi e ristoranti. Inoltre, è stato già stilato un serrato programma di inaugurazioni per il prossimo anno. Un segnale di forza e fiducia da parte del Gruppo Hi Food nel settore della ristorazione, messo a dura prova dal complesso contesto attuale, che si traduce in continui investimenti e decine di nuove assunzioni.

Il locale, in ottemperanza alla normativa vigente, sarà aperto tutti i giorni con proposte culinarie variegate. La filosofia TEN è quella di una ricerca costante, abbinata a preparazioni espresse e ingredienti di alta qualità

