Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Giovedì alle 17 si potrà attraversare la doppia cascata d'acqua e immergersi nel nuovo Apple Store di piazza Liberty.

Sono acqua e la beola grigia le caratteristiche del primo global flagship store italiano Apple, ovvero le tipicità di Milano terra di fiumi e Navigli e di pietra per pavé, edifici e monumenti.

Apple non è solo un negozio ma un luogo di incontro, come una tipica piazza italiana. Si comincia dalla scalinata esterna che farà da anfiteatro per gli eventi, e dalla grande vetrata con una fontana. Il progetto è dello studio dell'archistar Norman Foster. «Abbiamo voluto recuperare il ruolo sociale che aveva la piazza in passato, dove le persone potevano incontrarsi, condividere. Lo spazio che ci ha offerto Milano ci inorgoglisce e ci rende responsabili di offrire un'esperienza che va oltre le aspettative», spiega Marco Caropreso, market director Apple Southern Europe. La spettacolare fontana all'esterno è formata, nella parte superiore, da 56 getti d'acqua che arrivano fino a 8 metri di altezza, mentre nella parte inferiore c'è un sottile velo di acqua diffuso da 4 mila augelli posizionati su sei file. Quello di piazza Liberty a Milano è il negozio numero 17 nel nostro Paese. Sempre aperto tranne alla domenica, impiega 230 persone.

Nel negozio dai "classici" Apple alle ultime novità fino ai gadget più sosfitsticati, come il casco per la bicicletta che collegato all'Apple Watch si illumina con frecce quando si gira fino al termostato di casa collegato all'Ipad o al telefono per poter regolare il riscaldamento. E poi il servizio assistenza, che comincia con l'acquisto. Preparazione del telefono con le app (o dei computer) fino alle lezioni (gratuite) di fotografia, disegno, videogiochi da sperimentare con i propri apparecchi. Basta iscriversi sul sito o presentarsi sul posto.

Martedì 24 Luglio 2018