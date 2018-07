Il conto alla rovescia prosegue inesorabile e l’attesa è ormai diventata elettrica. Giovedì si apre finalmente il portale di vetro su Apple piazza Liberty. La scalinata-anfiteatro, uno spazio aperto a tutti (con alberi e la fontana omaggio all’acqua di Milano) guiderà i visitatori alla discesa verso la vetrata da cui si entrerà nel negozio, che occupa gli spazi dell’ex cinema Apollo. Tutto è ancora misterioso sul primo store Apple italiano di nuova generazione, a parte poche indicazioni sul progetto, firmato da Norman Foster, e grandi paraventi che coprono la vista. Intanto da un paio di giorni campeggia lo striscione con la scritta: «Cosa farai domani, Milano?». È la domanda chel’azienda ha fatto a 21 creativi, da musicisti a fotografi, cui ha chiesto di usare supporti Apple. Le varie risposte si possono esplorare online sul sito www.apple.com.

Non solo Apple però. Tra gli altri lavori in corso in centro, ferve il cantiere Sephora: lo store di profumeria in corso Vittorio Emanuele riaprirà a settembre, e promette prodigi tecnologici.

Grande attesa anche per un altro sbarco americano. Il 6 settembre toccherà a Starbucks, colosso del caffè e di un nuovo modo di vivere il bar, tra mille varianti della bevanda e lunghe soste al tavolo, tra letture e wifi. Starbucks ha annunciato che per il suo primo caffè saranno impiegate 500 persone.

