Milano, anziano imbocca per errrore la tangenziale in carrozzina, fermato dalla polizia

Venerdì 12 Luglio 2019, 13:33

e si ritrova in mezzo al traffico. Un uomo dii Cinisello Balsamo (Milano), si deve essere confuso e dopo aver preso laha continuato lungo la strada,nella corsia di emergenza con la sua carrozzina elettrica, l'unico mezzo che ha a disposizione per deambulare.Gli automobilisti, notando l'anomalia, hanno subito allertato le autorità ed è intervenuta la Polizia Stradale che si è occupata di aiutare l'anziano signore. Pare che l'uomo fosse riuscito a sfuggire al controllo della sua badante, desideroso di andarsi a fare un giro ha iniziato ad andare su strada, ma ha sbagliato a un incrocio e si è ritrovato su una strada a scorrimento veloce, mettendo in serio rischio la sua vita e l'incolumità di tutti gli altri automobilisti.Gli agenti della sezione di San Donato Milanese (Milano), sono riusciti a raggiungerlo e lo hanno riportato a casa. Al momento in cui è stato bloccato aveva già percorso diversi chilometri transitando verso sud fra le uscite di Paderno e Cinisello. Dopo essere stato rassicurato è stato portato a casa sua.