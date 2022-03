Cremona, litigano per chi delle due è più elegante: spaventosa rissa in casa di riposo tra 85enni

La vanità femminile non ha limite d’età. Ne sono la prova due amiche di 85 anni - ormai ex - riciverate in una casa di riposo di Casalmaggiore, provincia di Cremona, che hanno litigato per chi fosse, tra le due, la più elegante nel vestirsi.

BOTTE

La discussione è degenerata fino ad arrivare agli spintoni e alle botte: sono cadute entrambe e una ha riportato la frattura del femore, l’altra la lussazione della spalla. Il personale della Rsa le ha trovato doloranti a terra e, viste le condizioni, dopo la chiamata al 118, è stato necessario portarle all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

Fino alla violenta lite, le due donne erano molto amiche, infatti, consumavano i pasti insieme. Trascorrevano i pomeriggi insieme, magari raccontando di come amassero vestire con eleganza. Il racconto è però degenerato fino ad arrivare alla litigata e alle mani per chi delle due avesse il guardaroba più sofisticato. Da oggi, di sicuro, non saranno più tanto amiche.

Stupiti gli altri ospiti della Rsa, così come il personale e i sanitari che le stanno curando, perché nessuno si aspettava una tale esplosione di violenza da parte di due anziane, forse un po’ stravaganti ma innocue

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 20:51

