Anziana colpita in testa con un ferro da stiro e uccisa per pochi euro, i due rapinatori condannati all'ergastolo

di Redazione web

La Corte d'Assise di Milano ha condannato all'ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l'omicidio di Fernanda Cocchi, l'ex sarta 90 enne, uccisa alla fine di ottobre 2021, dopo essere stata colpita alla nuca con un ferro da stiro, nel suo appartamento di via Ponte Seveso e poi rapinata di un paio collanine, un orologio, un anello e pochi euro. I giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, sono andati oltre la richiesta del pm Rossella che per uno dei due imputati aveva chiesto 30 anni e per l'altro il carcere a vita.

Alessandro Impagnatiello, il legale: «Valutare la sua sfera psicologica. È sempre più lucido e ha preso coscienza»

Mamma "killer" passa 20 anni in carcere per aver ucciso i figli, ma oggi viene graziata: «Tutti morti per cause naturali»

L'inchiesta

La pm Rossella Incardona, titolare dell'inchiesta che ha portato in carcere i due pochi giorni dopo il delitto, alla scorsa udienza, durante la sua requisitoria, aveva spiegato che «non ci sono ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti»: «dopo aver colpito nelle parti vitali» la signora, fragile e con seri problemi di vista, i due imputati che hanno agito in concorso, per cancellare le tracce dell'omicidio, «appiccavano il fuoco senza curarsi dell'incolumità » dei condomini che vivono nel palazzo per poi andare fuori «a bere e drogarsi».

Per il magistrato Calero, che «conosceva la vittima», in quanto abitavano nello stesso edificio, «ha deciso di commettere la rapina e ha verificato quale era il momento giusto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA