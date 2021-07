L'Anteo mette le ruote e va in periferia: da domani maxischermo itinerante nelle zone

Se il pubblico non va (o va con più titubanze che in passato) al cinema, sarà il cinema ad andare verso il pubblico. La pandemia ha scalfito, più che cambiato, le nostre abitudini, dunque serve un mix di ottimismo e fantasia per riaccendere la scintilla. Ci prova Anteo nella città, il progetto di cinema itinerante realizzato con Fuorcinema, assessorato alla Cultura e Municipi milanesi (tutti meno l’1, già fornito dalle arene estive di AriAnteo e il 3, coperto dall’Arena Milano est del Teatro Martinitt). La formula è decisamente originale: un cinema su quattro ruote, con uno schermo gonfiabile largo dieci metri, un proiettore 2K, trecento posti con audio in cuffia, e la missione di portare la magia della settima arte in zone della città non facilmente raggiunte dall’offerta cinematografica. «L’intento - spiega il patron di Anteo spazioCinema Lionello Cerri – è quello di allargare la platea di spettatori affezionati e ricordare la magia del grande schermo a chi ha perso l’abitudine di andare in sala». Le piazze che ospiteranno Anteo nella città da domani, giovedì 8 luglio fino a metà settembre, un film diverso a sera per una settimana, sono Piazza Gino Valle (Municipio 8), Anfiteatro Martesana (2), Piazzale Donne Partigiane (6), Piazza Anita Garibaldi (7), Casa Jannacci (5), Giardino Oreste Del Buono (4), Villa Litta (9) e Cam Viale Saponaro (5). I titoli proposti sono l’ultima pellicola di Woody Allen Rifkin’s Festival, il thriller Una donna promettente con Carey Mulligan protagonista, The Father – nulla è come sembra di Florian Zeller con Anthony Hopkins, il trionfatore agli Oscar Nomadland, Boys di Davide Ferrario , il disneyano Crudelia e Comedians di Gabriele Salvatores. La programmazione accesisbile dal sito web è per il momento limitata alle prime quattro settimane: «Contiamo di proporre nuovi titoli per le settimane a seguire – conclude Lionello Cerri – Per il momento i titoli sono tutti di qualità». Il progetto si aspetta di richiamare almeno venticinquemila spettatori per l’estate.

Dall’8 luglio Anteo nella città. Municipi 2,4,5,6,7, 9 e 9. Ore 21.30, ingresso 5 euro, info www.spaziocinema

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA