Fino al prossimo 31 dicembre, per i cittadini residenti a Milano con reddito Isee non superiore a 6.500 euro e per gli utenti segnalati dai servizi sociali, da Ats, dalla polizia locale o altro ente accreditato, sarà possibile effettuare gratuitamente la sterilizzazione del proprio cane o gatto. Si tratta della «prima volta che il Comune offre questo servizio per gli amici a quattro zampe posseduti dai cittadini delle fasce più deboli», sottolinea Roberta Guaineri, assessore con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali. L'iniziativa, «realizzata grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, rientra nella costante opera di controllo demografico e prevenzione del randagismo che l'amministrazione porta avanti da molti anni attraverso una serie di azioni mirate, coordinate e gestite dall'Unità tutela animali, anche in collaborazione con enti e associazioni esterne».«ogni proprietario coinvolto potrà beneficiare di un risparmio che varia tra i 60 e i 250 euro». L'animale dovrà essere iscritto in anagrafe prima dell'intervento, a eccezione per quei casi problematici segnalati dagli enti preposti. È sufficiente recarsi, previa telefonata per concordare l'appuntamento allo 02.884.54910/67757, presso il Comune di Milano, Unità tutela animali, in via Dogana, 2 per compilare la richiesta di sterilizzazione e, se in possesso dei requisiti, ottenere il rilascio del voucher da presentare al veterinario convenzionato. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante il diritto ad ottenere la prestazione, che dovrà tassativamente essere effettuata entro il 31 dicembre di quest'anno.