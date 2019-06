Angelo, 19 anni, con la sindrome di Asperger, e la maturità brillantemente superata: «Con un videogioco ho studiato e costruito il mio mondo»

Diverso a chi? Angelo ci racconta la sindrome di Asperger e ci spiega come, sfruttando le sue doti e il suo coraggio, ha superato brillantemente l’esame di maturità. E ora? Guarda dritto al futuro.

in grafica e fotografia. Il suo colloquio orale è andato bene e lui, soddisfatto della riuscita, guarda al futuro senza dimenticare però come è iniziato tutto.«Quando ho scoperto di avere la sindrome di Asperger rimasi molto scosso: perché era qualcosa di nuovo per me. Tutto è iniziato da un video di Youtube in cui ho visto un ragazzino con la sindrome di Asperger: aveva i miei comportamenti e mi sono fatto delle domande. All’epoca ero già seguito dagli psicologi e così ho iniziato ad avere i primi dubbi. C’erano aspetti simili a quelli della mia vita. Poi ho preso informazioni sull’Asperger e ho capito tante cose. Fin da piccolo venivo isolato dagli altri bambini per questioni stupide. Ne ho viste di tutti i colori, a scuola perfino le maestre mi criticavano anche solo perché pulivo le forchette tra una portata e l’altra».«Sono soddisfatto di come è andata. Ho parlato in maniera fluida, senza problemi. Era il mio grande esame, ero emozionato ma nella normalità anche perché quest’anno la maturità era nuova, riformata. Ho portato gli appunti e un foglio di presentazione, ho iniziato il colloquio con la storia dei Navigli partendo dall’Antica Cerchia dei Navigli, un’area di canali di acqua poi interrati durante il Fascismo. Da lì ho fatto i miei collegamenti integrando inglese, storia, italiano, fotografia e grafica. Mi sono preparato ricostruendo i tre grattacieli di City Life e la sua mia scuola con il videogioco Minecraft riprendendo le piante antincendio della struttura».«Sì, proprio così. Minecraft è un gioco ma ti permette di utilizzare il metodo più semplice possibile per mostrare le proprie passioni ricostruendole nel videogioco. Per ricostruire la mia scuola, i grattacieli e intere aree urbane di Milano ho usato anche Mc Edit 2».«Sì ieri, come regalo, sono salito sul grattacielo delle Generali, abbiamo fatto quel foto e abbiamo bevuto qualcosa. Poi ho festeggiato a casa con i miei famigliari. Non so ancora se continuare gli studi oppure cercarmi un lavoro comunque restando nel mondo della grafica, nella progettazione o architettura».«Per molti è un disturbo da cui stare lontani, sembri strano. Ma non è così, è solo una difficoltà sociale nel riuscire a farsi comprendere dagli altri. Per dire che una cosa non mi piace, ad esempio, ci giro troppo intorno e non mi faccio capire. La difficoltà più grossa nel mondo purtroppo è l’ignoranza: diversi ragazzi alle medie mi schernivano chiamandomi handicappato, mi aspettavano fuori da scuola per alzarmi le mani, per farmi male. Ciò che mi fa soffrire della sindrome di Asperger non è la solitudine ma stare davanti a centinaia di migliaia di persone senza conoscerne nemmeno una. Purtroppo per colpa dell’ignoranza e della cattiveria si arriva a bullizzare intere comunità di autistici, di asperger o anche una singola persona».«Per me è come un fratello, una sorella. Gli direi che si devono impegnare e soprattutto devono chiedere aiuto perché possono fare grandi cose. Come me».«Li lascio lontani da me, non meritano la mia attenzione. Sono capre, come tutti quelli che prendono in giro Greta Thunberg. E a chi ci reputa “vittime del vaccino” dico: non avete capito nulla, tornate alla vostra università della vita. Non sta né in cielo né in terra».Angelo ha avuto il sostegno in terza media, dopo la scoperta dell’Asperger, e il suo primo docente di sostegno, Gianluigi Barbera, è stato molto importante per lui ed è ancora oggi al suo fianco.«Angelo mi ha sempre stupito per le sue capacità - racconta il professore Gianluigi Barbera - abbiamo avuto fin da subito un ottimo rapporto di fiducia. Siamo rimasti sempre in contatto, fino ad oggi, confrontandoci su vari aspetti legati alla didattica e alla metodologia di studio. E’ sempre stato un ragazzo molto comunicativo e attento. Negli esami di terza media, ad esempio, ha presentato un lavoro su tutti i ponti degli States e devo dire che, con la sua originalità, ci ha fatto conoscere aspetti nuovi mai approfonditi. Ha sfruttato una sua passione per riuscire negli studi: anche agli esami di maturità, adesso, ha riprodotto i grattacieli di City Life in scala e la sua scuola anche attraverso le piantine anti-incendio con il video gioco Minecraft. Ha seguito un percorso brillante e Angelo sa che, quando avrà bisogno, io ci sarò sempre».