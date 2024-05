Andrea Cassarà, fissata udienza per l'ex schermidore indagato per pedopornografia. Le vittime filmate nella doccia avevano 16 anni Il campione di scherma, ora allenatore, è stato indagato lo scorso anno per produzione di materiale pedopornografico dopo che una ragazza ha presentato denuncia per aver visto una figura che la filmava di nascosto mentre faceva la doccia in un centro sportivo







di Redazione web Era il 20 ottobre del 2023 quando una minorenne intenta a farsi la doccia nello spogliatoio del centro sportivo San Filippo a Brescia ha accusato Andrea Cassarà di averla filmata di nascosto. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e sequestrato lo smartphone all'ex schermidore. Il sostituto procuratore di Brescia Ettore Tisato al termine delle indagini non decise per l'archiviazione, e ora si va a processo. La prima udienza è stata fissata per il mese di ottobre. Udienza preliminare Andrea Cassarà sarà in aula il primo ottobre. È stata infatti fissata dal gip di Brescia l'udienza preliminare a carico dell'ex schermidore azzurro accusato di tentata produzione di materiale pedopornografico. Una urlando aveva poi messo in fuga l'uomo che venne ripreso dalle telecamere del centro sportivo mentre era nella zona spogliatoi in un orario compatibile con quanto denunciato dalle vittime. Chi è Andrea Cassarà Andrea Cassarà è un ex schermidore italiano, specializzato nel fioretto e tesserato per la società C.S. Carabinieri. Campione Europeo Individuale di fioretto 4 volte a Mosca, Zalaegerszeg, Kiev e a Montreux, Campione Mondiale individuale a Catania, Campione Olimpico a Squadre a Atene e Londra. Sempre a Atene 2004 conquista il bronzo individuale. Ha vinto 5 Coppe del Mondo di fioretto (3 delle quali consecutive: 2011, 2012, 2013) 6 Campionati del Mondo a Squadre e 5 Campionati Europei a Squadre. È detentore del record di vittorie in gare di coppa del mondo di fioretto avendo vinto il maggior numero di gare di coppa del mondo in tutta la storia del fioretto. Il 17 settembre 2016 si è sposato con Elisa Albini. Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 12:30

