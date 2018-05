Anastacia senza limiti, stasera la grinta del rock sale sul palco

A volte serve cadere per potersi salvare. Il caso di Anastacia, stasera al teatro Ciak, è emblematico. Trenta milioni di dischi venduti, una voce incredibile che è stata anche paragonata a quella di una leggenda come Aretha Franklin, Anastacia Lyn Newkirk, classe 1968, originaria di Chicago, nel 2003 si è trovata per la prima volta a combattere contro un tumore al seno, sconfitto definitivamente solo nel 2013. Anni di buio che l’hanno spinta a trovare giorno dopo giorno la forza per risorgere. «Sono molto soddisfatta di me», ha recentemente dichiarato. «Spesso le donne smettono di sentirsi donne quando scoprono di avere un cancro al seno. È qualcosa che può arrivare a privarti persino della tua identità. Penso che a volte si vergognino persino di parlarne. Ma è importante guardare il faccia la malattia e non arrendersi mai». Per questo, per portare nel mondo forte la sua voce e la sua esperienza, ha fondato anche un’associazione benefica per sensibilizzare la gente su questo problema. E trasformato questa sua voglia di rivincita in musica. Il “ritorno” prima nel 2014 con un disco intitolato non a caso “Resurrection”. Poi con “Evolution”, l’album pubblicato nel 2017. Questa tournée arriva dopo oltre 110 concerti tenuti in tutto il mondo nell’ultimo anno. «È sempre un piacere per me salire sul palco, sentire l’energia del pubblico e i fan italiani sono tra quelli che preferisco». “Evolution” è stato prodotto assieme a Anders Bagge, produttore che in passato ha lavorato anche con Madonna Celine Dione, e riprende le sonorità tra funk e pop, soul e gospel dei primi lavori di Anastacia. Dal vivo, come sempre sarà un piacere poter riascoltare la sua grande voce.

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..