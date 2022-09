di Redazione web

Mattinata di paura in zona City Life a Milano. Su un camion dell'Amsa, l'azienda cittadina che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, si è sviluppato un incendio. Il rogo è scoppiato attorno alle 8 all'altezza di via Sanzio: dal mezzo, un veicolo Mercedes di nuova generazione, impegnato nella raccolta differenziata dei rifiuti si è levata una densa colonna di fumo. Appena si sono accorti che qualcosa non andava, gli addetti hanno bloccato il camion a bordo strada.

ROGO SUL CAMION DEI RIFIUTI A MILANO: COSA E' SUCCESSO

Allertati immediatamente i vigili del fuoco: sono giunti sul posto con due mezzi per spegnere l'incendio che si stava sviluppando nella zona dove vengono conferiti i rifiuti, forse per la presenza di qualcosa di infiammabile. I pompieri sono saliti in cima al camion per riuscire ad avere la meglio di fumo e fiamme che avrebbero potuto espandersi velocemente senza un rapido intervento.

Qualche attimo di paura per i residenti della zona, in molti hanno notato la colonna di fumo sollevarsi dal camion Amsa, e disagi al traffico, visto anche l'ora di punta in cui è avvenuto l'incidente.

Rogo sul camion dell'Amsa, mattinata di paura nel cuore di #Milano https://t.co/2XL2o5pHDG — Leggo (@leggoit) September 20, 2022

Martedì 20 Settembre 2022, 09:50

