Amministrative Lombardia: Lodi alla sinistra, ballottaggio per Monza, Sesto e Como

Scrutini a rilento, vittoria del centrosinistra a Lodi; ballottaggio a Sesto San Giovanni e Monza con la destra davanti, mentre a Como il vantaggio è per la coalizione di sinistra.

Ieri è scoccata l'ora della verità per i 127 comuni lombardi al voto, di cui 27 con più di 15mila abitanti, ovvero con il ballottaggio. Dopo il flop affluenza nei referendum, anche alle amministrative la partecipazione non ha brillato: 55,57%. Ecco le sfide con i dati delle ore 23.



LODI La sinistra sorride a Lodi, dove il sindaco è Michele Furegato, 25 anni, cintura nera di judo. Furegato si è aggiudicato con il 58,93% la poltrona del primo cittadino al posto di Sara Casanova, leghista, che non è riuscita nel bis e si è fermata al 37,24%. «Una grande attestazione di fiducia che ci è stata data dalla città e per questo vogliamo fare bene e voglio essere il sindaco di tutti». La coalizione è ampia, va da Pd, sinistra e 5Stelle, con il sostegno anche di Azione e di Italia Viva. Esulta il segretario del Pd Enrico Letta: «Vincere Lodi significa vincere alle prossime politiche», ha dichiarato. Previsione ottimistica, ma certo serve a spingere il pedale della alleanza ampia.



SESTO SAN GIOVANNI La ex Stalingrado d'Italia, ovvero Sesto San Giovanni, andrà al ballottaggio perché al sindaco uscente Roberto Di Stefano con il 49,18%, sostenuto da un'ampia coalizione con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, non è riuscita l'impresa di confermare il centrodestra al primo turno. Michele Foggetta, sostenuto da Pd, sinistra e 5Stelle ma non da Azione, Italia viva e +Europa ha ottenuto il 38,63%, sfiderà Di Stefano tra 15 giorni, cercando di riportare alla sinistra quello che fu un suo «feudo» metropolitano per 70 anni.



MONZA A Monza molto a rilento lo scrutinio, d'altra parte gli aspiranti sindaco erano nove. Il sindaco uscente del centrodestra Dario Allevi (sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) con il 47,60% sfiderà quello del centrosinistra Paolo Pilotto (coalizione larga con anche Azione e Italia Viva) che ha ottenuto il 39,85%. Qui ha giocato, è il caso di dirlo, anche l'effetto del Monza calcio in A: Boom di voti a Forza Italia e la Lega che avrebbe dimezzato i suoi.



COMO Otto candidati e scrutinio con il contagocce. La candidata del centrosinistra Barbara Minghetti è al 38,95% mentre si gioca un testa a testa all'ultimo voto per lo sfidante al ballottaggio: il civico Alessandro Rapinese (alla sua terza corsa per la carica) è al 27,44% mentre Giordano Molteni della coalizione del centrodestra è al 27,37%.

A Crema (Cremona) è ballottaggio fra Fabrizio Bergamaschi, centrosinistra con il 48,6%, contro Maurizio Borghetti, 63 anni su cui ha puntato il centrodestra e che ha raccolto il 37,3% di preferenze. Nel Milanese si votava in altri 23 comuni. Al centrodestra Garbagnate, Senago, Melegnano, Lissone. Alla sinistra Vimodrone e Buccinasco. Ballottagio a Cernusco sul Naviglio, Abbiategrasso, Magenta, San Donato Milanese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA