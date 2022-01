Lombardia, il Covid “taglia” il personale sulle ambulanze: «Troppi i soccorritori positivi»

L’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, deve fare i conti «con la crescita dei covid positivi anche tra i soccorritori» che sono schierati in questa quarta ondata che picchia sempre più duro in Lombardia. Una situazione che ha costretto la direzione a correre ai ripari con una riduzione del personale a bordo delle ambulanze per assicurare comunque gli interventi. In una lettera i vertici Areu informano la Consulta del soccorso e le Reti associative nazionali che «si autorizza la riduzione temporanea del numero dei soccorritori, passando da tre a due unità».

L’AZIENDA Dall’azienda confermano che nelle ultime settimane «gli interventi per problemi respiratori legati al Covid sono in crescita». Ma nulla a che vedere con le precedenti ondate, con il lockdown oi periodi in zona rossa, quindi, i pazienti non rischiano di attendere ore a casa prima di essere prelevati. E non rischiano nemmeno di attendere mezze giornate in pronto soccorso. Ma l’Areu è comunque preoccupata per le prossime settimane, anche «perché questa mole di lavoro si va a sommare alle uscite legate alla vita ordinaria, dagli incidenti stradali agli infortuni sul lavoro». Poi, la rassicurazione: «il sistema è messo a dura prova, ma regge».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 17:46

