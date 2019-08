Prende a sassate le ambulanze della Croce Verde: denunciato un 21enne

Un ragazzo italiano di 21 anni con precedenti è stato denunciato per danneggiamento e porto abusivo d'armi perchè ritenuto dai carabinieri l'autore degli atti vandalici contro le ambulanze della Croce verde di Baggio a Milano commessi nei giorni scorsi. Lunedì mattina il presidente dell'associazione con sede in piazza Stovani ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione San Cristoforo dopo che negli ultimi giorni i finestrini di diversi mezzi di soccorso erano stati infranti dal lancio di alcuni sampietrini.



I militari hanno subito acquisito e visionato le immagine delle telecamere di sicurezza e individuato un possibile autore. Intorno alle 22 di ieri sera durante un pattugliamento nel quartiere della periferia Ovest di Milano gli uomini dell'Arma hanno notato un ragazzo in via Pistoia, all'interno del parco di Baggio, che indossava gli stessi vestiti del sospettato. Addosso gli è stato trovato anche un coltello a serramanico, lo stesso utilizzato nei giorni precedenti per minacciare un medico della Croce Verde che lo aveva inseguito dopo l'atto vandalico. Martedì 6 Agosto 2019, 14:47

