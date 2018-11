Ambrogino d'oro, da Elio e le storie tese a Massimo Bottura: ecco i 20 vincitori che saranno premiati l'8 dicembre

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiara Ferragni, la fashion blogger di Cremona, ma milanese d'adozione, non riceverà la massima onorificenza del Comune, l'Ambrogino d'oro, che viene consegnata alle personalità che hanno dato lustro alla città il giorno di Sant'Ambrogio, il 7 dicembre. Tra i 20 insigniti dell'Ambrogino ci saranno il gruppo milanese, gli, lo psicanalista e scrittore, la deportata 85enne Anna Szrényi, il ballerino di danza classica, 23 anni stella del Bolshoi, la partigiana Laura Francesca Fabbri Wronowski. Nel campo della scienza e della medicina riceveranno l'Ambrogino Marco Alloisio, responsabile di Unità Operativa Chirurgia toracica Humanitas, Alberto Mantovani, medico e immunologo. Per lo sport, ex calciatore. E poi anche 20 associazioni avranno la benemerenza e 2 medaglie d'oro.