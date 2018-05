Amazon fa il bis in Italia. Il colosso dell'e-commerce sta per aprire un nuovo deposito di smistamento a Buccinasco, in provincia di Milano. La data dell'inaugurazione non è ancora fissata ma dovrebbe essere fra circa un mese. La struttura di 10 mila metri quadrati, spiega l'azienda in una nota, «creerà circa 100 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni».



Con il nuovo deposito, il secondo dopo quello di Castel San Giovanni (Piacenza), ha spiegato il responsabile di Amazon logistics in Italia Gabriele Sigismondi, l'obiettivo è di consentire ai corrieri di consegnare gli ordini sempre più velocemente. Secondo il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, l'apertura del deposito è «un'ottima notizia» per «lo sviluppo del nostro territorio» e per «le nuove opportunità di occupazione».

Mercoledì 2 Maggio 2018