Fuochi d'artificio per l'arrivo di Amal, la marionetta di tre metri simbolo dei rifugiati

Sbarca a Milano – oggi e domani - «The Walk-Il Cammino», il più grande Festival itinerante mai realizzato in favore dei diritti dei bambini rifugiati sbarca a Milano. Simbolo è la piccola Amal (in arabo significa speranza), la marionetta alta tre metri e mezzo che racconta la vicenda di una bambina di 9 anni di origini siriane che ha intrapreso un viaggio di 8mila chilometri per ritrovare la mamma. Dopo essere già stata in Grecia e, in Italia, a Napoli e a Roma accolta da papa Francesco, solo per citare alcune mete, arriva a Milano e sarà protagonista di due momenti particolari e significativi presso il Piccolo Teatro e Casa Emergency.



PROGRAMMA

Oggi, Piccolo Teatro di via Rovello, ore 19.30: l’arrivo della piccola Amal a Milano verrà salutato con fuochi d’artificio, le cosiddette batterie, rumorosissimi fuochi pirotecnici a terra. Le batterie nascono per celebrare le feste ma fuoco, rumore, fumo e il ritmo delle esplosioni possono avere un significato molto diverso per una bambina che scappa dalla guerra… La piccola Amal troverà un rifugio tranquillo nel Chiostro di via Rovello dove sarà accolta e rassicurata dalle marionette della “Carlo Colla & Figli” che, come lei, incarnano diverse identità plurali.

Sabato 18 settembre, Casa Emergency, via Santa Croce 19, ore 10.30: “Il puzzle dei Diritti: Amal, giochiamo insieme!”. Nel giardino, alcuni bambini intenti a giocare cattureranno l’attenzione di Amal e, attraverso il gioco, comunicheranno con lei senza barriere. Pezzo dopo pezzo, comporranno insieme il “Puzzle dei diritti”, che contiene un messaggio molto importante: i diritti sono un bene universale. La giornata proseguirà con la lettura del libro “Il mio nome non è rifugiato”, di Kate Milner, animata dalla Brigata Brighella. E ancora: dopo le attività dedicate ai più piccoli, Rossella Miccio, presidente di Emergency, e alcuni rappresentanti del Comune di Milano daranno il benvenuto ad Amal a nome di tutta la città. Seguirà, alle ore 12.00, il racconto di Emergency di 20 anni di guerra dalla parte delle vittime, il dramma degli afghani in fuga, le prospettive di accoglienza. Si chiuderà con la proiezione del documentario realizzato da Nico Piro: “Un Ospedale in Guerra”.



Nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid è necessaria la prenotazione all’indirizzo casa@emergency.it. e per poter accedere agli eventi occorre il Green Pass.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 11:02

