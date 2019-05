Alpini, adunata al via: l'alzabandiera in piazza del Duomo

Vandalismo. Nei giorni dell'Adunata degli Alpini a Milano ignoti hanno dato vita a due distinti episodi di vandalismo. In via Marsala sono state infrante le vetrine della sede nazionale dell'Associazione Alpini, mentre in piazza San Babila ignoti hanno lanciato uova contro lo stand "Alp Shop" e scritto con vernice rossa "Gli Alpini stuprano". La polizia è a lavoro per individuare i responsabili, e sta acquisendo i filmati delle telecamere della zona. "La mia solidarietà e quella di tutti i lombardi alle nostre penne nere. La solita idiozia di pochi imbecilli non macchierà certo questi tre giorni di festa". Così il governatore lombardo Attilio Fontana ha commentato su Facebook i due episodi di vandalismo nei confronti degli Alpini che sono verificati a Milano, dove ha preso il via da oggi l'Adunata Nazionale.

Ha ufficialmente preso il via stamani, dopo le prime cerimonie di commemorazione di ieri, la 92ma Adunata nazionale degli Alpini, a Milano, che festeggia i 100 anni dell'Ana (Associazione Nazionale Alpini) creata nel 1919 proprio nel capoluogo lombardo. La manifestazione si è aperta alle 10 con l'alzabandiera in piazza Duomo, alla presenza del presidente della regione, Attilio Fontana, del sindaco, Giuseppe Sala, e di autorità militari e civili.La giornata proseguirà con l'omaggio al sacrario dei caduti di tutte le guerra, in piazza Sant'Ambrogio, al monumento all'Alpino, in via Vincenzo Monti, e avrà il suo culmine, alle 14, nell'inaugurazione della Cittadella degli alpini in piazza del Cannone, tra il Castello Sforzesco e il Parco Sempione. Domani gli eventi clou saranno all'Arena Civica, con il lancio di paracadutisti previsto per le 12, e in Duomo con la messa in suffragio ai caduti prevista per le 16. Dalle 20 poi i concerti dei cori e delle fanfare.