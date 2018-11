Tutti di corsa: domenica l'evento benefico per salvare il teatro

Riscalda Artepasante è una campagna di crowdfunding promossa da Artepassante su Eppela per poter montare un impianto di riscaldamento presso due dei 34 spazi dell’associazione: lo spazio prove Alma Rosé e Dual Band. Il gruppo di corsa ARPEPISTI nasce per sostenere questa raccolta fondi, affinchè l’Associazione Alma Rosé riesca a raggiungere l’obbiettivo e poter continuare a realizzare le proprie iniziative teatrali anche in pieno inverno, per continuare ad essere un luogo abitato dall’arte del teatro e aperto all’intero territorio milanese non solo durante il periodo estivo. Purtroppo il problema del freddo, lo scorso anno, ha messo seriamente a rischio la continuazione dei corsi teatrali per adulti e senza un adeguato impianto di riscaldamento lo spazio viene utilizzato per un terzo del suo lavoro.



Il gruppo di corsa Arpepisti si troverà domenica 18 novembre 2018 alle ore 8.45 davanti all’ingresso della Sala Prove Alma Rosé (mezzanino del passante ferroviario di Repubblica) per iniziare a correre insieme verso lo spazio della compagnia Dual Band in Porta Vittoria, per tornare poi verso lo spazio Alma Rosé in piazza San Gioachimo. 6 km di corsa insieme per sconfiggere il freddo. La mattinata si concluderà con una colazione tutti insieme offerta dalla compagnia teatrale Alma Rosé.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@almarose.it PAGAMENTO: Fai una donazione minima di 10 euro su http://bit.ly/riscaldaAlmaRosé

