Maltempo al Nord: allerta arancione a Milano e gialla in Toscana. Possibili criticità in Veneto

Ancora maltempo sull'Italia. Cresce l'allarme per giovedì 13 giugno, in particolare al Nord, dove potrebbero verificarsi nuovi fenomeni estremi. In Lombardia e a Milano diramata l'allerta arancione per rischio temporali (dalle 18 di mercoledì 12 giugno), gialla in Toscana. Attenzione in Veneto per possibili criticità idrogeologiche.

Mercoledì 12 giugno allerta gialla anche su parte del Piemonte, Emilia-Romagna, sulla Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Meteo, ancora maltempo al Nord e caldo "africano" al Sud

L'allerta in Lombardia e a Milano

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta arancione (moderata) per rischio temporali e una gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle ore 18 di mercoledì 12 giugno e sino alle 6 di giovedì mattina 13 giugno. Lo rende noto il Comune di Milano, aggiungendo che è stata convocata una riunione dell'Unità di crisi locale con la partecipazione dell'autorità di Protezione civile e delle direzioni interessate, per esaminare la situazione e valutare le azioni da intraprendere. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per coordinare eventuali interventi.

Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Allerta gialla in Toscana

Il transito di una perturbazione atlantica causerà giovedì 13 giugno condizioni meteo di marcata instabilità, con la possibilità di temporali anche intensi su tutta la costa, l' Arcipelago e l'immediato entroterra della Toscana. Nel pomeriggio possibili temporali sulle zone interne, in particolare quelle centro meridionali.

Per queste zone la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti, valido dalle ore 7 alle ore 15 di giovedì 13 giugno. Per gran parte della stessa giornata il mare risulterà molto mosso su Gorgona e Capraia e sul litorale centro settentrionale.

Criticità in Veneto

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, inoltre, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica che decreta lo stato di attenzione per rischio idrogeologico per temporali valido fino alle ore 9.00 di giovedì 13 giugno in tutti i bacini del Veneto eccetto l'Alto Piave bellunese. Per quanto riguarda il resto delle prescrizioni, valide fino alle ore 14.00 di giovedì, si conferma ancora lo stato di attenzione per rischio idraulico nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta - Bacchiglione riferito al permanere di livelli sostenuti lungo l'asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani (Padova).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 16:47

