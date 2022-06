Allarme siccità, la Lombardia dichiara lo stato di emergenza. Fontana: «Limitate il consumo al minimo indispensabile».

La Lombardia è assetata. A causa della «grave situazione di deficit idrico», e «a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività produttive», la Regione Lombardia ha dichiarato lo stato di emergenza regionale.

Lo prevede un decreto del governatore Attilio Fontana, valido fino al 30 settembre, che attiva il sistema regionale di protezione civile e raccomanda a tutti i cittadini «di utilizzare l'acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile». Ai Comuni è raccomandato, inoltre, di limitare l'impiego dell'acqua potabile per attività per le quali non ne sia necessario l'uso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 19:20

