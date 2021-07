L’allarme del centrodestra a Milano: «Grave carenza di vigili, ne mancano 500 e uno su due è in ufficio. A fare cosa?»

A Milano mancano i vigili. «In cinque anni molti sono andati in pensione, ma non sono stati sostituiti. All’appallo ne mancano almeno 500. È un disastro per la sicurezza». È la denuncia di Riccardo De Corato, in quota Fratelli d’Italia, assessore regionale alla sicurezza e consigliere comunale dell’opposizione. Ha presentato un’interrogazione alla vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo per fare il punto della «mancanza». «I numeri dati sono chiari e fanno capire come intendano Sala e la sua giunta la sicurezza e il presidio della città. Attualmente ci sono 2.813 agenti in servizio – dichiara De Corato - Meno rispetto ai 3.200 che c’erano con il centrodestra». E uno su due lavora alla scrivania: «1.351 di loro sono impegnati in servizio esterno, mentre 1.251 lo sono nei comandi. Non solo. Durante il periodo dell’emergenza Covid in 848 hanno usufruito dello smart working». Per De Corato la domanda è d’obbligo: «Facendo cosa?»

La Scavuzzo ha spiegato che anche chi è identificato come “interno” può svolgere dei servizi esterni come, ad esempio, quello delle scuole. «Ma la sostanza non cambia – attacca De Corato - quasi metà della forza lavoro svolge servizi d’ufficio. Se poi pensiamo che il tutto va diviso su 3 turni possiamo capire molte lamentele dei milanesi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA