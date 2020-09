Alitalia, stop ai voli da e per Malpensa da inizio ottobre

Coronavirus, da mercoledì 16 due voli Roma-Milano di Alitalia solo con passeggeri negativi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 22:07

Gli ultimi due voli della compagnia, che collegano lo scalo della provincia di Varese a Roma Fiumicino, saranno infatti cancellati e, a quanto risulta in questo momento, non riprogrammati nemmeno da Linate. È quanto si apprende da ambienti aeroportuali. È la prima volta dall'inaugurazione dello scalo della brughiera nel 1948 che la compagnia aerea nazionale resterebbe senza voli da Malpensa.voli tra Malpensa e Roma Fiumicino. La cosiddetta compagnia di bandiera sceglie dunque di annullare i collegamenti tra la capitale e il principale aeroporto della Lombardia e del Nord Italia. Una scelta pessima che mal si concilia con gli ingenti aiuti di Stato, pagati anche dalle tasse dei lombardi, incassati negli anni dalla compagnia. Auspico un ripensamento: questo disimpegno è emblematico e inaccettabile». L'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi commenta così la notizia relativa all'interruzione dei voli Alitalia tra Malpensa e Roma Fiumicino a partire dal primo ottobre. Potrebbe quindi essere il volo AZ01023, da Malpensa per Fiumicino del 30 settembre ad interrompere una storia durata oltre settanta anni. I motivi di questa scelta sarebbero da ricercare nella mancata ripresa del traffico intercontinentale.