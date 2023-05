«Alessia Pifferi ha grave ritardo mentale, è come se avesse 7 anni. Hanno messo una bambina in mano a una bambina» A spiegarlo è Alessia Pontenani, legale della 37enne, in base ai risultati degli ultimi accertamenti medici svolti nel carcere di San Vittore e della consulenza di parte







di Redazione Web Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo ha un «gravissimo ritardo mentale» pari a un quoziente intellettivo di «una bimba di 7 anni. Hanno messo una bambina in mano a una bambina». ​Negata la perizia psichiatrica: può affrontare il processo. La sorella: «Non ha mai chiesto scusa» La zia di Diana in tribunale con la foto: «Era la bambina più bella del mondo, mia sorella deve pagare» «Alessia Pifferi è una bimba di 7 anni» A spiegarlo è Alessia Pontenani, legale della 37enne, in base ai risultati degli ultimi accertamenti medici svolti nel carcere di San Vittore e della consulenza di parte, al termine dell'udienza di oggi. La Corte d'Assise di Milano si è riservata di disporre una perizia sulle condizioni psichiche della donna all'epoca dei fatti all'esito dell'istruttoria dibattimentale.



«I miei consulenti, il mio psichiatra hanno detto che la signora ha il quoziente intellettivo di una bambina di sette anni. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 12:42

