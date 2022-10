Alessia Pifferi, parla l'ex marito: «Quando stavamo insieme lei non era così»

Alessia Pifferi sarebbe stata molto diversa dalla donna che è oggi. A raccontarlo a Quarto Grado è l'ex marito della donna che ha lasciato morire la sua bambina di 18 mesi abbandonandola per giorni sola in casa a Milano mentre lei era fuori con il suo fidanzato.

La Pifferi aveva raccontato di un uomo con il quale aveva provato ad avere un figlio in una lettera dal carcere. Questo stesso uomo ha inizialmente negato di essere stato sposato con la donna, poi ha spiegato: «Quando stavamo insieme lei non era così». Alessia ha descritto quel matrimonio come un'unione felice, poi però le cose sarebbero andate male e si sono separati tre anni fa.

L'ex marito della Pifferi non è però il papà di Diana, ma un uomo con cui ha avuto comunque una lunga relazione: «Da quando ci siamo separati a oggi non so più niente di lei», ha infine concluso l'uomo, chiarendo appunto di non sapere degli incontri della ex con gli altri uomini, della persona con cui ha avuto una figlia e ancor meno di essere a conoscenza degli eventuali abusi che avrebbe subito la bimba.

