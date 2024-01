«Alessia Pifferi manipolata», indagate le psicologhe del carcere e l'avvocata della donna: favoreggiamento e falso ideologico

Alessia Pifferi, la donna a processo a Milano per omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola in casa per 6 giorni, sarebbe stata «manipolata» dalle due psicologhe del carcere di San Vittore. Le psicologhe avrebbero fornito alla donna «una tesi alternativa difensiva», un possibile vizio di mente, e l'avrebbero «manipolata». Il pm Francesco De Tommasi aveva contestato la relazione basata sui colloqui con le psicologhe.