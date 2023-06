Alessia Pifferi, le testimonianze choc: «Diana era supina, mani e bocca nere. In casa niente cibo, solo abiti da sera»

di Redazione web

In aula per il processo nei confronti di Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato di Diana, sua figlia, ritrovata morta a 18 mesi, è stata ascoltata Annamaria Di Giulio, la dirigente della polizia scientifica, che per prima è entrata nella casa dove la bimba era senza vita. Il racconto della poliziotta rivela particolari terribili della fine della povera bambina.

Le parole choc al processo

«Supina nella culla con mani e bocca nere, la mamma era seduta sul divano» le parole riferite in aula dall'agente, riporta Il Giorno in un articolo, che prosegue aggiungendo anche dettagli riferiti da Viviana Pifferi, la sorella di Alessia, che avrebbe lasciato morire sua figlia, abbandonandola per giorni in casa senza cibo ed acqua in piena estate. Era poggiato pulito nel lettino, senza lenzuola e senza pannolino, il corpo di Diana, che portava segni evidenti della morte già avvenuta, con addosso solo un vestitino giallo. «Si vedeva che era stata risciacquata perché la testa era umida», ha raccontato Di Giulio in udienza, mentre nella lavatrice gli agenti hanno trovato i panni ancora umidi ed il pannolino che Diana presumibilmente indossava durante l'agonia era accatastato nel cestino insieme a molti altri sporchi.

Niente cibo

Alessia Pifferi, secondo la testimonianza della dirigente di polizia, non aveva comprato nulla da mangiare per sua figlia. «Non c'erano alimenti per la bambina, da mangiare c'era veramente poco: Coca Cola, acqua, un piatto di avanzi, una mela e una salsa di pomodoro», mentre sul mobile della stanza da letto in cui Diana è stata trovata morta «c'era un piccolo biberon, con un residuo di latte».

La sorella di Diana

«Mia sorella mi ha scritto una lettera per incolpare me e mia mamma della morte di Diana.

