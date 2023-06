Alessandro Impagnatiello, chiuso oggi L'Armani Bamboo Bar dove lavorava il killer di Giulia: cordone di buttafuori

di Redazione web

È chiuso L'Armani Bamboo Bar di Milano, dove lavorava Alessandro Impagnatiello, il 30enne che ha confessato di aver ucciso a Senago (Milano) la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Il locale, che avrebbe dovuto aprire alla clientela alle 11, resterà chiuso per oggi. Diversi buttafuori presiedono l'ingresso dell'Armani Hotel.

Il killer era già stato sospeso

Il 30enne Alessandro Impagnatiello «già durante i giorni delle indagini, era stato sospeso dalle sue mansioni di barman presso Armani Hotel». Lo comunica in una nota il Gruppo Armani ed Emaar Properties PJSC, azienda proprietaria di Armani Hotel, che ha espresso «il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Giulia Tramontano», la compagna 29enne uccisa nella notte di sabato scorso. «Fatti del genere non sono tollerabili in una società civile. Episodi come questo non possono e non devono verificarsi, mai» conclude nella nota il Gruppo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA